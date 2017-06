Intertráfego celebra cinquenta anos de transporte de “negócios” dos seus clientes

Muita coisa mudou menos a filosofia de base da empresa criada por Pedro Nunes

A Intertráfego comemorou meio século de existência no dia 31 de Maio. A empresa foi criada por Pedro Nunes, pai do actual gerente, Rui Nunes e tem escritórios em três países. Tem atravessado um período de crescimento e vai proceder ao alargamento da sua frota automóvel até ao final do ano.

A Intertráfego é uma das principais empresas do país no ramo dos transportes e transitários a nível de ligeiros de mercadorias e de pesados. Faz serviços para clientes nacionais e estrangeiros. Para além dos transportes normais tem um serviço VIP entrega, carrinha com motorista para pequenas mudanças, mesmo durante o fim de semana para clientes fidelizados sem cobrança do percurso.

Rui Nunes diz que muitas coisas mudaram ao longo dos 50 anos de existência da empresa mas que a sua filosofia de base se mantém. “Fazemos questão de trabalhar para manter a satisfação dos nossos clientes, transportando os seus negócios em segurança, mas com inovação e flexibilidade”, refere.

Situada em Aveiras de Cima, mesmo junto à entrada para a Auto-Estrada do Norte (A1), a Intertráfego pode ser contactada através do número 263470020/8, do fax 263 469 360 e através de um número de telemóvel permanente para qualquer solicitação: 964488311. Mais informações estão também disponíveis em www.intertrafego.pt e o email [email protected]