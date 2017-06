Isenção de IVA em aulas de salas de estudo e dedução no IRS como despesas de educação

Ginásio da Educação Da Vinci de Santarém participa na dinamização da petição pública

A petição “Isenção de IVA nas lições sobre matérias do ensino escolar oficial ministradas em Centros e Salas de Estudo e Explicações e Dedução em sede de IRS enquanto despesas de educação” foi lançada há alguns dias e está a ser promovida pelos Ginásios da Educação Da Vinci de todo o país, no sentido de recolher assinaturas suficientes para levar esta discussão aos deputados da Assembleia da República.

Para que a petição possa ser considerada são necessárias 4000 assinaturas de cidadãos portugueses maiores de idade. Quem quiser assinar pode aceder à petição online (http://bit.ly/peticaoapoioescolar) ou dirigir-se ao Ginásio da Educação Da Vinci Santarém que fica na Urb. Quinta de S. Roque, lote 13, 1º andar (ao lado do campo da feira).

Para João Cavaco, um dos promotores da petição e administrador da maior rede de centros de estudo do país - Ginásios da Educação Da Vinci - a actual situação é injusta e sustenta a sua posição no seguinte. “Porque discrimina as famílias que optam por confiar o apoio escolar dos filhos aos centros de estudo, que naturalmente oferecem condições multidisciplinares que uma só pessoa não pode garantir e porque se trata de um tratamento fiscal que não está à altura do impacto positivo que estes serviços têm na formação e educação das crianças e jovens do nosso país”.

Os encargos com os serviços de explicações/lições e apoio escolar, apesar de serem indispensáveis para a maioria dos agregados familiares, quando prestados a “título pessoal” estão isentos de IVA, mas quando prestados por centros de estudo são taxados a 23% de IVA e não são dedutíveis em IRS porque não são reconhecidos como despesas de educação.