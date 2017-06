Profissionais brasileiros na Escola Superior de Saúde de Santarém

A Escola Superior de Saúde de Santarém recebeu a 3.ª edição do módulo Internacional do Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS) entre os dias 20 e 27 de Maio de 2017. O grupo era constituído por profissionais de várias áreas da saúde (enfermeiros, médicos, técnicos de imagiologia, psicólogos, entre outros), que estão a fazer uma pós-graduação na UNIS.

Durante a semana procurou-se satisfazer todas as necessidades ao nível do programa científico, mas também cultural, tentando fazer uma relação entre uma área e outra. O grupo contactou com a realidade portuguesa no que concerne o sistema de saúde português, oferta formativa na área da saúde através da realização de seminários na ESSS; tendo sido realizadas visitas ao Hospital de Santarém, Unidade de Saúde Familiar de S. Domingos e Unidade de Cuidados Continuados de Santarém procurando a partilha de conhecimento e experiências vividas.

Tanto a UNIS como o Instituto Politécnico de Santarém pertencem à Rede de Cooperação Internacional com outras instituições do ensino superior, a qual visa a criação, entre outras actividades, de oferta conjunta de programas de ensino para cursos de graduação, pós-graduação, cursos livres e similares.