Homens ainda não perceberam que as mulheres deixaram de ser submissas

Nuno Marques é sexólogo, dá consultas na Póvoa de Santa Iria e fala do tema sem tabus

Uma conversa sem meias-palavras com um dos primeiros sexólogos a dar consultas na cidade da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, que não tem tido mãos a medir para tanta procura. A maioria dos clientes é do sexo masculino e queixa-se de disfunção eréctil e ejaculação precoce. O consumo de pornografia também prejudica a sexualidade.



Os homens estão hoje “com muito medo das mulheres” por estas estarem mais activas e terem deixado de ser submissas, o que aumenta os casos de ansiedade face ao desempenho sexual e o surgimento de problemas como a disfunção eréctil e a ejaculação precoce.

A ideia é defendida por Nuno Marques, 35 anos, sexólogo no Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, que fala sem meias palavras de um tema que ainda é tabu na sociedade: o sexo. “A mulher mudou e pede na cama o que nunca pediu até aos dias de hoje. Mas muitos homens ainda não mudaram o seu ponto de vista, continuam a olhar para elas como sendo as submissas. As mulheres hoje cobram o seu direito a uma sexualidade de qualidade, a orgasmos, a viver tudo o que têm direito e se não os encontrar vão à procura de outro parceiro. Antigamente isso não acontecia e os homens não estão habituados a lidar com essa pressão, o que acaba por levar ao surgimento de disfunções”, revela.

Desde que chegou à Póvoa de Santa Iria, há cerca de meio ano, Nuno Marques não tem tido mãos a medir face à procura que, garante, superou todas as expectativas. Praticamente todos os seus pacientes são homens atingidos por disfunção eréctil e ejaculação precoce. A maior parte dos clientes tem entre os 20 e os 60 anos e muitos vão ao consultório já como último recurso. “A sexologia é uma área que continua tabu, especialmente para as mulheres. Os homens marcam a consulta mas as mulheres demarcam-se e empurram o problema para os homens, o que é errado. Muitos dos problemas deviam ser vividos enquanto casal”, explica a O MIRANTE.

Nas disfunções sexuais a medicação, como o Viagra, resolve temporariamente o problema mas não ataca a sua raiz, a razão psicológica para a falha de desempenho na cama. “Há muita disfunção sexual oriunda da linha psicogénica, como a ansiedade e o medo. Nos homens jovens em mais de 80 por cento estamos a falar de um problema psicológico. Em homens com mais de 60 anos já começamos a falar da parte orgânica. A primeira causa de disfunção eréctil orgânica antes dos 40 anos é a diabetes e uma grande realidade. Muitos jovens têm disfunção por causa da diabetes e não sabem que são diabéticos”, alerta.

O sexólogo propõe-se actuar nas disfunções com um programa de quatro semanas em que, por exemplo, não é permitida qualquer penetração. “Durante quatro semanas todas as práticas são permitidas excepto penetração vaginal ou anal. O desafio é chegar ao orgasmo só dessa forma. O homem culturalmente ainda está muito focado apenas na penetração. É falso que as mulheres só atinjam o orgasmo na penetração, a maioria nem gosta. A mulher gosta dos preliminares, de massagens, carinhos e segurança. Elas têm uma sexualidade mais vasta e holística que o homem, que é mais físico e penetrativo. Eles ainda não perceberam que as mulheres podem chegar ao orgasmo sem terem de ser penetradas”, refere.

A força de uma relação mede-se na cama

A quantidade de relações sexuais é o barómetro de uma relação, diz o sexólogo. “Se estamos bem e estamos muitas vezes na cama isso é bom. Quando algo não está bem na vida do casal a primeira coisa a ser atingida é a sexualidade”, alerta.

Nuno Marques admite que o sexo continua a ser algo que “vende bem” na sociedade, em que toda a gente pensa mas poucos ousam falar. “Na sociedade em que vivemos, de matriz judaico-cristã e conservadora, dificilmente o sexo deixará de ser um tabu no futuro”, lamenta. O seu objectivo é ajudar a comunidade e fazer do seu consultório um lugar de referência no concelho, onde a oferta desta especialidade é muito reduzida senão mesmo inexistente.

“Os psicólogos têm entrado na sexologia e têm ocupado um nicho de mercado fundamental e deficitário. Não existe sexologia acessível às pessoas. Com a Internet a maioria das pessoas está cheia de falta informação sobre este tema”, avisa.