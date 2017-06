Pesadelo na cozinha em Santarém faz disparar visualizações

A notícia sobre o programa de televisão da TVI no restaurante Tejá, nas Portas-do-Sol, em Santarém, foi a mais lida no diário online de O MIRANTE, tendo alcançado cerca de 9200 visualizações em menos de 24 horas. “Homem morre nas Festas da Várzea em Santarém” foi a segunda notícia mais lida da semana com mais de oito mil visualizações em pouco mais de 24 horas após a sua publicação em www.omirante.pt.

Seguem-se algumas das notícias que estiveram em destaque esta semana: “Funcionário de escola agredido por pai de aluno em Santarém” (7200 visualizações); “Acidente na EN 118 em Azeitada provoca um morto” (5100 visualizações); “Jovem colhido na Semana da Ascensão na Chamusca” (4220 visualizações); “Agredida por vizinho no interior do posto da GNR de Alpiarça” (3800 visualizações). O diário online de O MIRANTE registou esta semana um total de cerca de 155 mil visualizações.