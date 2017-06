Sector da cortiça pode ser prejudicado pelo uso de má cortiça no sector do vinho

Os dados divulgados pelo ministro da Agricultura na Feira Internacional da Cortiça em Coruche e o elogio do presidente da câmara, Francisco Oliveira, ao facto de o sector da cortiça ter exportado cerca de mil milhões de euros são justos mas num país com boa cortiça e bom vinho não se admite que ainda sejam utilizadas rolhas de cortiça de má qualidade. Os responsáveis pelo sector do vinho têm que manter grande atenção a estas questões porque alguém comprar uma garrafa de vinho com dois ou três anos apenas a saber a rolha e com o própria rolha toda encharcada em vinho é uma má publicidade para a cortiça, numa altura em que há engarrafadores a optarem pelas rolhas de plástico.

Ricardo Dória