Candidatos do CDS-PP no Entroncamento

O CDS-PP do Entroncamento que já tinha apresentado o cabeça de lista à câmara para as eleições de Outubro, apresentou na sexta-feira, 26 de Maio, os dois nomes seguintes da lista e os cabeças de lista aos restantes órgãos autárquicos do concelho. Rui Figueira e Vânia Dias são o segundo e o terceiro elementos na lista de candidatos à câmara municipal, liderada por Pedro Gonçalves, que é actualmente o único autarca daquele partido, ocupando um lugar na assembleia municipal.

Marisa Brás é a primeira da lista de candidatos à Assembleia de Freguesia de S. João Baptista e Sérgio Graça é o primeiro da lista do CDS-PP à Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. O primeiro elemento da lista à assembleia municipal é Rosa Teixeira. O lema da candidatura do CDS-PP para as autárquicas de 2017 é “Entroncamento merece Mais”.