José Feliz recandidato à freguesia de Igreja Nova

José Manuel Feliz vai candidatar-se pelo PS a um terceiro mandato como presidente da Junta de Freguesia de Igreja Nova do Sobral, no concelho de Ferreira do Zêzere. O anúncio foi feito pelo Partido Socialista de Ferreira do Zêzere que manifestou a sua satisfação pela recandidatura, “com o objectivo de dar continuidade a um trabalho iniciado há já 8 anos em prol da sua freguesia, cujo percurso sempre se pautou pela transparência e proximidade com os seus conterrâneos”.