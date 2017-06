Mouriscas recriou ocupação islâmica

O Festival Mourisco decorreu no fim de semana em Mouriscas, Abrantes. A recriação histórico-cultural alusiva aos séculos X e XI contou com a participação da comunidade escolar, colectividades e comerciantes, tendo sido criada no centro da localidade uma “Aldeia Mourisca”. Um mercado medieval, demonstração de esgrima, música, dança, animação de rua e jogos medievais fizeram parte do programa. A iniciativa resultou do projeto apresentado no âmbito do Orçamento Participativo de Abrantes de 2016.