Almoço dos 40 anos da alternativa de Manuel Jorge de Oliveira

Para celebrar os 40 anos da alternativa de Manuel Jorge de Oliveira, realiza-se no sábado, 17 de Junho, um almoço comemorativo no restaurante “Adega do Avô”, em Casais da Amendoeira (Cartaxo). O almoço contará com a presença do presidente da Câmara de Azambuja, Luís de Sousa, e do padre Vítor Milícias. As inscrições podem ser efectuadas pelos números de telefone 917 227 337 ou 962 405 005.