Dádiva de sangue nas instalações de O MIRANTE em Santarém

Iniciativa realiza-se no dia 22 de Junho

O MIRANTE e o Grupo de Dadores de Sangue de Pernes associam-se mais uma vez em prol de uma causa solidária e promovem no dia 22 de Junho (quinta-feira), nas instalações do jornal na Rua 31 de Janeiro, em Santarém, a já habitual campanha de recolha de sangue em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Esta iniciativa realiza-se desde 2006 e todos os anos são dezenas de pessoas que se associam e contribuem para esta causa.

O MIRANTE deixa o convite a todos os que queiram colaborar neste acto solidário para passarem pelas suas instalações entre as 9h00 e as 13h00 do dia 22 de Junho. Esta iniciativa, aberta ao público, repete-se sempre no mês de Junho. Podem doar sangue todas as pessoas em boas condições de saúde, com peso igual ou superior a 50 quilos e idade compreendida entre os 18 e 65 anos.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes comemorou, em Janeiro, deste ano, o seu 20º aniversário. O objectivo do grupo é continuar a aumentar o número de novos dadores.