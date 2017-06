Detidos por conduzirem alcoolizados

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no Cartaxo, um homem por ter sido apanhado, durante uma operação de fiscalização rodoviária, com uma taxa de álcool no sangue de 1,24 gramas por litro (g/l) no sangue. Em Tomar, foi detido outro indivíduo por conduzir com uma taxa de álcool superior a 1,20 g/l no sangue. Na cidade de Torres Novas a PSP deteve um homem por conduzir um veículo automóvel sem possuir habilitação legal.