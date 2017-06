Fardos de palha matam idoso em Salvaterra de Magos

Um homem de 79 anos morreu na manhã de sábado, 27 de Maio, em Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, enquanto “acomodava fardos de palha”, informou fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

“O homem estava a acomodar fardos de palha na sua propriedade, quando os fardos lhe caíram em cima”, disse fonte do CDOS de Santarém, referindo que o alerta foi dado às 10h30. O óbito, acrescentou, foi declarado no local, sendo que o cadáver foi transportado para o Hospital Vila Franca de Xira. Segundo o CDOS, no local estiveram seis operacionais e três veículos dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, GNR e VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).