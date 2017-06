Identificados suspeitos de furto de metais em Samora Correia

Militares do posto da GNR de Samora Correia identificaram seis pessoas, com idades entre os 17 e os 28 anos, por suspeita de furto de metais não preciosos, informa um comunicado do comando territorial de Santarém.

A identificação decorreu após um alerta de furto no interior de um armazém devoluto nessa cidade, tendo sido apreendido diverso metal não precioso e quatro bicicletas, utilizadas no transporte dos bens furtados, afirma a nota divulgada.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência.