Ilegalidade na alteração do horário de trabalho na Câmara do Entroncamento

Tribunal diz que autarquia não cumpriu as regras e esta pode ter de indemnizar trabalhadores

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria declarou ilegal a alteração do horário de trabalho de 40 horas semanais na Câmara do Entroncamento, porque esta não cumpriu os requisitos legais. Perante esta decisão a autarquia incorre agora na possibilidade de ter de pagar aos trabalhadores todas as horas feitas a mais, para além das 35 horas semanais. Em causa estão 138 funcionários municipais, sindicalizados no STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local), que moveu a acção contra a câmara.

O despacho de alteração do horário de trabalho, na sequência de uma determinação do Governo do então primeiro-ministro Passos Coelho, foi assinado quatro dias antes das eleições autárquicas, a 25 de Setembro de 2013, pelo ex-presidente do município, Jaime Ramos (PSD), que volta a candidatar-se à presidência. Na altura Jaime Ramos não ouviu as estruturas sindicais dos trabalhadores, como estabelece a legislação, nem promoveu a alteração do regulamento interno, sendo estas as questões que levaram o tribunal a anular as decisões.

A acção tinha dado entrada em 17 de Dezembro de 2013 depois de ter sido intentada uma providência cautelar, no âmbito da qual foi suspensa a eficácia do despacho e retomadas as 35 horas semanais. Mas o novo presidente, Jorge Faria, pouco tempo após tomar posse no cargo, acabou por reimplementar as 40 horas semanais, que se mantiveram irregularmente durante mais de um ano, sem que também tivesse obtido previamente o acordo dos trabalhadores, como garante o STAL. Entretanto em Junho de 2016 foi aprovada a lei que repôs as 35 horas semanais de trabalho na função pública.

“Julgamos que o presidente da câmara da entidade demandada, ao determinar unilateralmente a alteração do horário de trabalho sem promover a alteração do respectivo regulamento interno, para o que não dispunha de competência (que pertencia à câmara, sem possibilidade de delegação) e sem ouvir os trabalhadores (…) preteriu regras de trâmite e de competência”, sublinha a sentença. Com esta explicação, o tribunal diz que se “impõe a declaração de ilegalidade (…) por incompetência, erro sobre os pressupostos de direito e preterição da audição da comissão de trabalhadores, ou na sua falta, a comissão sindical”.

O tribunal justifica ainda que a lei que alterou os horários de trabalho de sete para oito horas diárias, nos tempos da austeridade em que Portugal esteve sujeito a ajuda externa, “nada disciplinou com referência à organização dos tempos de trabalho nem aos horários de trabalho. Situação que competia às entidades públicas, neste caso a Câmara do Entroncamento, e que não o fez através de regulamento interno.