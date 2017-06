Mostra de Teatro de Cem Soldos

A 21ª edição da Mostra de Teatro de Cem Soldos, concelho de Tomar, está a decorrer até 4 de Junho. A 3 de Junho (sábado) realiza-se uma formação de teatro, entre as 14h00 e as 20h00, com Rodolfo Castro. O preço para sócios do Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS) é de dez euros e para não sócios 12 euros. As inscrições são limitadas a 25 pessoas. A Mostra de Teatro de Cem Soldos termina a 4 de Junho com “Os Piores Contos do Mundo”, contados por Rodolfo Castro.