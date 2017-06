Obras condicionam trânsito entre Alenquer e Azambuja

Durante as próximas duas semanas vão ocorrer condicionamentos de trânsito na Estrada Nacional 3, entre Alenquer e Azambuja, devido a trabalhos de beneficiação do pavimento, informa a Infraestruturas de Portugal. Os trabalhos terão uma extensão de 10 quilómetros e a IP promete que as obras irão melhorar as condições de conforto e segurança para todos os que circulam na EN3. Para minimizar os impactos no trânsito os trabalhos vão decorrer no período nocturno, entre as 22h00 e as 6h00.