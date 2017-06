PSD questiona Governo sobre alterações aos Caminhos de Fátima

O PSD questionou o Governo sobre as “alterações ao percurso dos Caminhos de Fátima”, num novo trajecto que, afirma, coloca Tomar, Vila Nova da Barquinha e a Golegã “como percursos secundários de passagem dos caminhos de Santiago”.

Na pergunta enviada ao Governo, dirigida à secretária de Estado do Turismo, os deputados Nuno Serra e Duarte Marques, eleitos por Santarém, referem ter “vindo a público um conjunto de notícias e projectos que pretendem alterar os habituais caminhos percorridos por peregrinos que se deslocam a Fátima ou a Santiago de Compostela”, na vizinha Espanha, e que “significa a secundarização do ‘Caminho Primitivo’ que atravessa os concelhos de Tomar, Golegã e Vila Nova da Barquinha”, no percurso de Santiago de Compostela.

De acordo com os deputados, as alterações vindas a público, “e recentemente confirmadas numa visita da secretária de Estado a Tomar”, revelam que a habitual passagem por esta cidade, bem como por outros concelhos como a Golegã e Vila Nova da Barquinha, poderia ser menorizada ou suprimida do eixo principal nos novos trajectos a serem promovidos e aconselhados pelas autoridades nacionais e em particular pelo Turismo de Portugal.

“Os percursos de peregrinos, quer os que se deslocam a Fátima ou a Santiago de Compostela, têm tradições, referências, postos de apoio, que importa respeitar e preservar”, defende o PSD, que pergunta ao Governo se “confirma o apoio às iniciativas e aos novos caminhos de Fátima e de Santiago de Compostela que são agora propostos” e se “foram estas alterações coordenadas com as autarquias locais que são percorridas pelos mais diversos caminhos”.