Rodrigo Bertelo é o novo comandante dos bombeiros do Entroncamento

Diferendo com presidente da direcção provoca saída de Paulo Dias ao fim de 8 meses

O novo comandante dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento é Rodrigo Bertelo, que era segundo comandante e chegou a ser comandante interino durante algum tempo. A tomada de posse aconteceu no dia 11 de Maio mas não foi publicitada.

Rodrigo Bertelo tem 36 anos é Técnico Superior de Educação na Câmara Municipal do Entroncamento e desempenha também funções como Adjunto da Protecção Civil Municipal.

O anterior comandante, Paulo Dias, tinha tomado posse em Agosto de 2016, substituindo António Neto que se demitira alegando “motivos pessoais”. Militar aposentado, já tinha integrado o grupo de comando dos Bombeiros do Entroncamento entre 2002 e 2006, tendo saído para ir trabalhar para o INEM em Lisboa. A sua inesperada demissão ocorreu a 13 de Março deste ano e o O MIRANTE

soube, junto de fontes próximas do mesmo, que foi provocada por desentendimentos com o presidente da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, José Salvado.

O novo comandante, Rodrigo Bertelo, pertence a uma família ligada aos Bombeiros do Entroncamento. O seu pai, Vítor Bertelo, foi comandante da corporação no início dos anos 2000 e a sua irmã Cátia Bertelo também é bombeira na corporação.