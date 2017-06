Tomar assina protocolo com Ponta Delgada sobre culto do Divino Espírito Santo

Os municípios de Tomar e de Ponta Delgada [Açores] vão assinar um protocolo de cooperação e intercâmbio tendo como objecto o culto do Divino Espírito Santo. A minuta do protocolo foi aprovada em sessão camarária. As duas edilidades estabelecem entre si a promoção de iniciativas que elevem a tradição das festividades realizadas em ambos os territórios, assim como a realização de actividades de intercâmbio que promovam a troca de experiências entre ambas as instituições e respectivas comunidades, cuja acção esteja ligada à dinamização do Culto do Espírito Santo.

As premissas deste protocolo têm em conta, segundo a Câmara de Tomar, que o culto do Espírito Santo se comemora nos Açores desde o início do seu povoamento, sendo assumido desde o século XVIII como um dos traços característicos dos açorianos. Por outro lado, o protocolo considera que a Festa dos Tabuleiros, em Tomar, é uma das manifestações culturais e religiosas mais antigas de Portugal que ganhou dimensão extra-religião e extra-território ao tornar-se o maior evento popular do país.

Os dois municípios partilham assim o objectivo comum da dignificação do culto secular ao Divino Espírito Santo, com uma acção fundamental na realização de uma Festa de Espírito Santo de dimensão concelhia, organizando em ambos os territórios um programa cultural que atende às tradições e rituais do culto popular.