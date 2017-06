Mónica Patrícia Costa

Professora de Português e Inglês, Sol School - Centro de Estudos, Alverca do Ribatejo

Gosta de cozinhar? Qual é a sua especialidade? Claro que sim! Adoro cozinhar. A minha real especialidade é chili.

Era capaz de se tornar vegetariana?

Sem dúvida. Gosto muito de animais e tenho muito respeito por eles.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia? Dependo imenso da minha agenda; aponto tudo e mais alguma coisa. O meu trabalho depende disso!

Se pudesse ter um super poder qual escolheria? Porquê? Se pudesse teria o poder do teletransporte. Assim poderia mover-me de local para local num abrir e fechar de olhos.

Nas férias prefere praia, campo ou neve? Já planeou as suas férias este ano? Não consigo decidir entre praia e campo...depende do estado de espírito e do que me apetecer na altura. Contudo, este ano irei para o campo usufruir de alguma tranquilidade.

Custa-lhe levantar-se de manhã para trabalhar? Geralmente não. Gosto muito do que faço e, normalmente, o dia flui muito positivamente. Quando estou mais cansada custa um pouco mais.

Era capaz de viver sem música? Um “redondo” NÃO! Adoro música e faço questão que o meu dia seja recheado dela.

Costuma assistir a concertos de Verão? Gosto muito de concertos de Verão. Passa-se um bom tempo, com boa música e rodeada de amigos. Tempo perfeito!

Ir comprar roupa ou calçado dá-lhe prazer? Adoro roupa e calçado...mas preferia ter uma “personal shopper” que fizesse as compras por mim.

Qual o seu prato preferido de bacalhau? Sem dúvida, bacalhau espiritual.

Gosta de uma boa discussão? Considero até essencial uma boa discussão. Expormos os nossos pontos de vista e aprendermos a respeitar as ideias das outras pessoas parece-me um óptimo exercício de crescimento. Viva as discussões saudáveis.

Há alguma coisa pela qual ainda valha a pena lutar até à morte se necessário for? Pelos nossos ideais e pelas pessoas de quem gostamos vale sempre a pena lutar!

Já se sente à vontade a escrever com o novo Acordo Ortográfico? Sim, há bastante tempo. A época de transição deu-se quando estava na faculdade e rapidamente me habituei.

Tem a profissão que gostaria de ter? Sem dúvida. Não trocaria o que faço por nada. Sinto que fui feita para ser professora.

Como é um dia bem passado? Para mim, um dia bem passado tem um sofá, uma manta (se necessário) e um monte de filmes!

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer? É um bom lema. Eu tento cumpri-lo sempre que posso.

Gosta de lareira? Quem não gosta...são os serões favoritos.

À mesa, de que lado do prato é que deve ser colocado o telemóvel ou smartphone? De preferência dentro da mala. Penso que devemos tentar não perder a tradição do socializar das refeições.

A que petisco não resiste? Não resisto a tábuas de queijo. É o meu alimento preferido!

Alguma vez escreveu um poema? Sim. Num concurso na faculdade. Ainda hoje o guardo.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos? Acho que sim... mas tinham mesmo de valer a pena.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem? Como se costuma dizer, poucos mas muito bons.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposta? No mínimo de 8 ou 9 horas. Não há como descansar para enfrentar as adversidades dos nosso quotidiano.

Alguma vez pediu o livro de reclamações? Até hoje, tive a sorte de nunca ter precisado de recorrer a essa opção. Espero continuar a ter.

Tem alguma superstição? Apenas a dos talheres cruzados em cima de mesa. Superstição passada pela minha avó.