Pombos de alto nível

O problema das pragas de pombos nas cidades é transversal a todo o país e cada município vai escolhendo as formas que considera mais eficazes para tentar resolver a questão. No concelho de Vila Franca de Xira, em especial na sede de concelho e nas freguesias de Castanheira do Ribatejo e Alverca, o problema tem crescido a olhos vistos nos últimos anos sem que nenhuma das soluções implementadas pela câmara - como a captura forçada – pareça ter algum efeito. Na última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, realizada na última semana, o presidente do executivo, Alberto Mesquita (PS), informou que a luta contra as pragas de pombos é para continuar e adiantou que o PAN - Pessoas Animais e Natureza, partido representado no Parlamento, escreveu uma missiva ao município vilafranquense sobre o problema recomendando uns novos e inovadores pombais, que permitem a captura e esterilização dos pombos, iguais aos que são actualmente usados na Alemanha. Mas têm um problema: custam para cima de 100 mil euros cada um. Um valor exorbitante que torna estas estruturas mais parecidas com hotéis de cinco estrelas do que com meros pombais.