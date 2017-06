Ai esse jeitinho!

O presidente da Câmara de Almeirim quis fazer um brilharete a jogar à bola no ringue do parque do bairro Amcofa, que inaugurou no sábado, mas as coisas não lhe correram bem. No primeiro chuto à baliza acertou no cesto de basquete, se calhar por já ter sido jogador desta modalidade. Depois fez vários remates que bateram muito ao lado da baliza, defendida por um rapaz do bairro. Ao fim de várias tentativas lá conseguiu marcar um golo. É melhor para a próxima Pedro Ribeiro ter uns treinos antes de se meter em aventuras para as quais não tem lá muito jeito.