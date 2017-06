E viva o futebol!

No passado fim-de-semana houve duas jovens de Abrantes que estiveram em destaque mas só uma foi felicitada pela presidente da câmara na sua página do Facebook. A futebolista Joana Marchão, que foi titular da equipa do Sporting que ganhou, no domingo, a Taça de Portugal frente ao Braga foi saudada com parabéns. Já a canoísta Francisca Laia, que ganhou a Taça do Mundo de Velocidade na categoria K2 200 metros, fazendo dupla com Joana Vasconcelos, não recebeu sequer um olá. Algumas más línguas dizem que a presidente se cansou de dar tantos parabéns à Francisca, outros especulam que a razão é ela ter dito em Dezembro do ano passado que a canoagem do Clube Os Patos acabou por falta de apoios. Mas para o Cavaleiro Andante a explicação é mais simples. O futebol é que é desporto e o resto é conversa!