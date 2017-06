Ironias do destino

O historiador Jorge Custódio vai integrar o nono (e último) lugar da lista do PS à Câmara de Santarém, indicado pelo movimento Mais Santarém, que se aliou aos socialistas na corrida eleitoral para as autárquicas. Custódio, coordenador da candidatura de Santarém a património mundial no final do século XX e início do século XXI, vai integrar a lista liderada por Rui Barreiro, que era o presidente de câmara no mandato em que foi liquidado o sonho e o trabalho de anos. A isto chama-se ironia do destino...