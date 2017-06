Constância prepara mais uma edição das Pomonas Camonianas

Vila evoca a ligação a Luís de Camões e a época em que o poeta viveu

Constância recebe de 9 a 11 de Junho as XXII Pomonas Camonianas, programa cultural multifacetado que pretende homenagear Luís de Camões, a época em que o poeta viveu e a sua ligação à vila. Além do habitual Mercado Quinhentista, integram o programa um Cortejo Quinhentista, o VI Festival Hípico de Constância, a Feira de Antiguidades e Velharias, uma prova de Orientação Nocturna, Danças Quinhentistas, o Declamões, a Taberna Quinhentista e muita animação.

São protagonistas da recriação histórica os alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho que, com a colaboração de professores, pais e encarregados de educação, animadoras e pessoal não docente, representam figuras da época, animam o mercado, declamam poesia e apresentam danças quinhentistas.

“Constância tem com Camões uma muito antiga e arraigada relação de afecto, fundada na plurissecular tradição de que o épico terá vivido na vila durante algum tempo, aqui tendo escrito parte da sua produção poética. Sobre as ruínas que o povo aponta como tendo sido as da casa que o acolheu, foi erguida a Casa-Memória de Camões que visa perpetuar a memória do poeta em Constância e transformar-se, a prazo, num Centro de Estudos Camonianos”, diz o município em nota de imprensa. A evocação do poeta está também patente no Monumento a Camões do mestre Lagoa Henriques e o Jardim-Horto Camoniano, desenhado pelo arquitecto Gonçalo Ribeiro Teles que apresenta a maior parte das plantas referidas por Camões na sua obra.