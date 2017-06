GNR apreende 10 armas de fogo no Carregado

Um homem de 46 anos foi detido pela GNR de Alenquer, no Carregado, no dia 31 de Maio, por posse de dez armas de fogo, anunciou em comunicado o Comando Territorial da GNR de Lisboa. “No âmbito de uma investigação, que decorria há cinco meses por ameaças de arma de fogo”, foram apreendidas três espingardas, 43 munições, um punhal, um revólver, entre outras armas, pode ler-se no comunicado. O suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.