O rock progressivo de José Cid em Cem Soldos

José Cid vai apresentar em concerto o seu icónico álbum de rock progressivo “10.000 anos depois entre Vénus e Marte” no Festival de Cem Soldos que vai decorrer de 11 a 14 de Agosto nessa aldeia do concelho de Tomar. O disco, lançado em 1978 pela editora Orfeu, conta a história de um homem e uma mulher que regressam à Terra após 10.000 anos da autodestruição da humanidade e é um registo marcante da carreira do artista ribatejano. Cem Soldos vai acolher na edição 2017 mais uma grande festa da música portuguesa, estando já confirmados nomes como os de Rodrigo Leão, Orelha Negra, Mão Morta, Capitão Fausto, Samuel Úria, Paulo Bragança, Virgem Suta, Né Ladeiras e Manuel Fúria e os Náufragos.