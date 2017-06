Ruas de Vila Franca de Xira acolheram mercado medieval

As ruas do centro histórico de Vila Franca de Xira voltaram a encher-se, ao longo do último fim-de-semana, durante a sétima edição do já tradicional Mercado Medieval. A iniciativa é organizada pelo Centro de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira, que estimou a presença de cerca de 30 mil pessoas durante os três dias de festa. A inauguração do mercado decorreu na tarde de sexta-feira, 2 de Junho, com a presença do presidente do município, Alberto Mesquita (PS), e de outros autarcas que visitaram a feira e distribuíram cumprimentos aos presentes.

A cerimónia de abertura teve ainda a participação das crianças da instituição, que percorreram as ruas da cidade trajadas à época medieval. Durante os três dias o programa contou com desfiles régios, demonstrações de armas, tabernas, sagração de cavaleiros, cortejo templário, rábulas, lendas, demonstrações de artes do fogo, saltimbancos e a feira medieval propriamente dita, onde estiveram à venda artigos de época. No palco existente na zona subiram várias bandas que animaram os três dias do evento.