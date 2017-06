Torres Novas recuou quatro séculos no tempo

De 1 a 4 de Junho, o centro histórico de Torres Novas recuou uns séculos no tempo, até ao início de seiscentos, em mais uma edição, a oitava, do projecto Memórias da História, que recria alguns dos momentos mais marcantes do passado da cidade. Este ano o evento foi dedicado a Manuel de Figueiredo, cosmógrafo-mor do Reino, que trouxe consigo novidades e maravilhas dos novos mundos e espantou os torrejanos com a explicação das Artes, da Matemática, da Astronomia e da Navegação.