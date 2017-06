AREPA levou as taças todas de andebol feminino

Clube do Porto Alto venceu as três finais distritais em infantis, iniciados e juvenis

A AREPA (Associação Recreativa do Porto Alto) foi a grande triunfadora das finais das taças de andebol feminino promovidas pela Associação de Andebol de Santarém. O clube do concelho Benavente venceu as finais dos três escalões, disputadas no sábado, 3 de Junho, em Salvaterra de Magos: em infantis bateu a Associação 20 Kms de Almeirim por 23-13; em iniciados venceu o CA Salvaterra de Magos por 39-14; e em juvenis ganhou à Associação 20 Kms de Almeirim por 15-10.

O presidente da Associação de Andebol de Santarém, António Rebelo, agradeceu a colaboração do município de Salvaterra de Magos na organização das finais das taças distritais de andebol feminino, bem como pela cedência do pavilhão municipal ao longo da época para os treinos da selecção regional, bem como ao Clube de Andebol de Salvaterra de Magos pelo apoio à organização desta iniciativa.

Sábado há finais masculinas em Santarém

Na manhã de sábado, 10 de Junho, com o apoio do Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio, que fez recentemente 100 anos, vai realizar-se em Santarém a última jornada do Campeonato Regional de Santarém de minis e as finais das taças distritais de masculinos.

Em iniciados defrontam-se ADC Benavente e Cruz de Malta Andebol Clube do Crato. Em juvenis jogam CA Salvaterra de Magos e ADC Benavente. Em infantis disputam a taça NA Samora Correia e GE Ponte Sôr.