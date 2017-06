Basket de Torres Novas na final do campeonato nacional sub 14

A equipa masculina de basquetebol sub 14 do Clube Desportivo de Torres Novas alcançou um feito inédito ao conseguir o apuramento para a ‘Final Six’, que será disputada por seis clubes e de onde sairá o campeão nacional desse escalão. A meta foi alcançada após vitória caseira por 74-63 sobre o Clube Basket de Albufeira.

O grupo já se tinha sagrado esta época campeão distrital e campeão regional, tendo vencido também a 1ª fase do Campeonato Nacional em igualdade com o SL Benfica e sido 2º classificado na 2ª fase do Campeonato Nacional que lhe garantiu o apuramento para a ronda final.