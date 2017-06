Ferreira do Zêzere acompanha Moçarriense e Abrantina na subida à 1ª distrital

O Ferreira do Zêzere recebeu e venceu a União de Santarém por 2-1 na última jornada da fase de subida da 2ª divisão distrital de futebol no escalão sénior e preencheu a última vaga de acesso ao campeonato principal da Associação de Futebol de Santarém. A equipa do norte do distrito juntou-se a Moçarriense e Abrantina, que já tinham garantido a subida.

A outra equipa que disputava a terceira vaga, o Marinhais, empatou em Abrantes 1-1 com a Abrantina e somou 13 pontos, menos dois que os ferreirenses. No outro jogo da ronda, o campeão Moçarriense bateu em casa o Atalaiense por 3-0.