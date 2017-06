‘Jogos com Freguesias’ no parque aquático de Santarém

O Parque Aquático Municipal de Santarém vai ser palco, nos dias 9, 23 e 30 de Junho, dos “Jogos com Freguesias”, iniciativa à imagem dos “Jogos sem Fronteiras”. Vão participar oito equipas representativas das freguesias/união de freguesias ou associações do concelho. A organização é da empresa municipal Viver Santarém em parceria com a Câmara de Santarém e o apoio do W Shopping.

Os jogos terão início sempre às 9h30, com eliminatórias a 9 e 23 de Junho e a final no dia 30 de Junho. O sorteio ditou que no dia 9 participam as equipas Scalabis Night Runners, Freguesia de Abrã, Centro Cultural e Desportivo do Verdelho e Centro Convívio Cultura e Desporto de Abitureiras. No dia 23 participam a Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube, Os Milhariços, Os Lobos e os Gansos.