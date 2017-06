6º aniversário da escola de línguas e Estudo acompanhado The Learning Spot

The Learning Spot - Escola de Línguas e Estudo Acompanhado de Abrantes, celebrou o seu 6º aniversário com uma festa que coincidiu com a comemoração do Dia da Criança. Com sede em Abrantes, no Edifício S. Domingos - Rua S. Domingos, n.º 336, R/c - D, The Learning Spot pode ser contactado através dos telefones 936954807 e 241 331 480.

The Learning Spot tem vários tipos de cursos de línguas, desde cursos anuais a intensivos e também cursos de preparação para exames. Os mesmos incluem não só o Inglês, mas também Francês, Alemão, Espanhol, Italiano e Português para estrangeiros, entre outros idiomas, todos leccionados por professores qualificados, nativos e com uma vasta experiência de ensino. Oferece também apoio escolar ao nível do estudo acompanhado para os mais jovens, assim como explicações para os mais crescidos.