Actividades de férias de Verão 2017 da Sol School em Junho e Julho

As aulas estão quase, quase a terminar e chegam as férias da Sol School. Da praia à piscina, de dias temáticos a caminhadas e piqueniques, a diversão vai ser sem limites.

A Sol School em Alverca é um Centro de Estudos e de Actividades Extracurriculares, destinado a crianças entre os 6 e os 14 anos de idade que funciona todo o ano. Para além de prestar serviços de apoio ao estudo e de preparação para testes e exames e desenvolver actividades recreativas, fornece refeições e assegura transporte.

Na primeira semana de férias, de 26 a 30 de Junho há guerra de balões de água, almoço em restaurante “fast food”, visita a museu e dias temáticos, nomeadamente o “Dia Asiático” com workshop de sushi e comida chinesa, “Dia na Expo” com actividades no parque das nações e piquenique e “Workshop de Ioga Spa Sol School”

Na segunda semana, de 3 a 7 de Julho, praia todos os dias; actividades no parque; aula de Surf e piquenique na Mata e no Parque da Serafina.

Na terceira semana, de 10 a 14 de Julho, Piscina; Dia da Culinária – Vem aprender a ser um grande Chef e experimentar as delícias culinárias da Sol School; caminhada com piquenique e actividades no parque em Alverca.

Na quarta semana, de 17 a 21 de Julho, piscina; visita ao Grupo Lobo; dia da ciência com experiências científicas que permitem a transformação num cientista maluco e ensinam a fazer pega monstros.

Na última semana, de 24 a 28 de Julho, piscina; maratona de filmes; actividades no parque em Alverca e workshop de artes.

A Sol School fica no nº 5 - Loja, da Rua da Indústria em Alverca. Está aberta das 07h30 às 19h30. Pode ser contactada através do telefone 916178678. Tem página na rede social facebook.