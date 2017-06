Hospital Vila Franca de Xira celebrou dia da criança

O Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) assinalou o Dia Mundial da Criança com várias acções dirigidas às crianças que visitaram o hospital no dia 1 de Junho. Nesse dia, a data em que se comemora a efeméride, todas as crianças que passaram pelas consultas e internamento receberam um jogo educativo, um “quantos queres”, com perguntas relacionadas com hábitos de vida saudáveis.

O HVFX e o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo associaram-se também uma vez mais às comemorações da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, promovendo iniciativas lúdicas conjuntas de sensibilização e prevenção, nas quais desafiaram os mais novos a testar os seus conhecimentos de hábitos de vida saudáveis, através de jogos divertidos, e a vestir a pele da mascote da Campanha de Prevenção da Diabetes, o “Herói Diabete”, que se realizou no dia 4 de Junho, na Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria.