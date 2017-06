ISLA Santarém reforça a sua aposta formativa com novas pós graduações e MBA

Delegada do administrador, Filipa Martinho, garante continuidade de bolsas para alunos da região

Para o ano lectivo 2017-2018 o ISLA de Santarém reforça a sua aposta em formação de excelência, onde se destacam as novas pós graduações em Gestão de Eventos Sociais & Corporate e Gestão de Projectos – Portugal 2020 e o MBA em Business Innovation, referiu Filipa Martinho, Delegada do Administrador.

Com o alargamento da oferta formativa o ISLA Santarém pretende corresponder às necessidades de aprendizagem e qualificação ao longo da vida dos activos da região e do País, proporcionando uma oportunidade de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social e de emprego, factor essencial para a melhoria da competitividade das empresas e organizações da região.

Também ao nível das licenciaturas, a Escola está focada no desenvolvimento do seu plano estratégico apresentando uma oferta que inclui seis cursos de licenciatura nas áreas da Gestão, Marketing e Publicidade, Informática, Turismo e Segurança do Trabalho. “O ISLA investe cada vez mais na criação de ensino e aprendizagem em convergência com o objectivo de atingir níveis de “ensino superior de excelência” assegurando aos estudantes os conhecimentos e competências que lhes permitam corresponder aos desafios de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo”, explica a Delegada do Administrador.

“Bolsas de estudo para os que são da nossa terra”

Filipa Martinho assegura que o ISLA continuará a sua política de compromisso com a região, oferecendo 30 bolsas de estudo no valor de 1500 euros. O programa de ofertas será completamente suportado pela instituição no âmbito da sua responsabilidade social e garante a quem se candidatar a uma licenciatura pelo regime normal e resida num concelho da Lezíria do Tejo ou do Médio Tejo a possibilidade de ter uma bolsa garantida para os três anos do curso. “Por ano, um estudante do ISLA paga menos que um estudante no ensino público”, refere Filipa Martinho, que alerta que esta bolsa não impede o aluno de se candidatar a outras bolsas de estudo, nomeadamente as bolsas da DGES, em igualdade com os demais candidatos.

Cursos técnicos superiores profissionais com propinas mais baixas do que no ensino público

No que diz respeito aos cursos técnicos superiores profissionais (TeSP), a oferta do ISLA engloba sete cursos nas áreas da Gestão, Comércio, Qualidade, Ambiente, Segurança, Turismo e Informática. Demonstrando um forte compromisso com a qualificação da região, o ISLA definiu para estes cursos uma propina de 85 euros mensais. Os jovens têm ainda um desconto se forem associados de uma das centenas de entidades ou instituições protocoladas o que significa que as propinas do TeSP estão ao nível do ensino público, afirma Filipa Martinho.

Ensino com forte ligação ao mercado de trabalho e reduzidas taxas de desemprego

O ISLA-Santarém aposta num ensino personalizado com grande proximidade entre professores e estudantes, assegura Filipa Martinho, acrescentando que as componentes científicas se completam com os conhecimentos profissionalizantes apoiados pelas centenas de protocolos com empresas e instituições permitindo aos estudantes a realização de estágios com vista à sua integração no mercado de trabalho.

“Queremos que os estudantes do ISLA continuem a ter sucesso no mercado de trabalho, quer este sucesso seja medido pelas posições de destaque que os antigos estudantes ocupam nas instituições e empresas da região, quer através dos indicadores de emprego onde se comprova que os cursos do ISLA apresentam dos mais baixos índices de desemprego do país”, declara Filipa Martinho.