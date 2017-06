Politécnico de Tomar abre curso de Tecnologia Química

No próximo ano lectivo, a Escola Superior de Tecnologia de Tomar inicia a nova licenciatura de Tecnologia Química com o objectivo de contribuir para uma maior qualidade, eficiência, flexibilidade, segurança e competitividade dos meios de produção na área da tecnologia química.

Com esta formação especializada, os licenciados ficam aptos a dar resposta às solicitações do mercado de trabalho nacional e internacional com algumas unidades curriculares a funcionar no modelo – ABP “Aprendizagem Baseada em Projectos”. A licenciatura pretende estimular o espírito crítico e inovador, apostar no intercâmbio com instituições de ensino estrangeiras e promover o contacto com o mundo empresarial.

A licenciatura em Tecnologia Química vai permitir adquirir capacidades para desempenhar funções técnicas e de direcção técnica, no planeamento, implementação, monitorização e optimização de processos na indústria química, em particular nos sectores da celulose e do papel, petroquímico, farmacêutico, tintas, agro-alimentar, aglomerados, entre outros, no controlo de qualidade das matérias-primas e produtos.