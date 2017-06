Terceira loja da IP Tintas abriu em Torres Novas com campanha de preços baixos

Empresa de Ilídio Nunes já tem lojas em Pernes e Rio Maior

A IP Tintas abriu a sua terceira loja em Torres Novas, na Avenida Sá Carneiro, nº 105. A loja vende exclusivamente tintas da marca CIN, em pequenas e grandes quantidades e também comercializa todos os acessórios e utensílios necessários para o ramo das pinturas, seja para construção civil, indústria de metalomecânica ou indústria de mobiliário.

A IP Tintas de Torres Novas tem um parque de estacionamento frontal e para uma visita rápida os clientes, também podem usar o parque do super mercado Continente, que fica em frente, nomeadamente se também pretenderem fazer compras naquela superfície comercial.

A IP Tintas faz entregas ao domicílio grátis, sem limite de quilómetros e garante os melhores preços para particulares e condições especiais para profissionais. O gerente, Ilídio Nunes, trabalha no ramo das tintas há vinte anos e com a abertura da loja em Torres Novas criou mais dois postos de trabalho.

“Qualquer cliente que chegue à loja, tem ao seu dispor entre 2.000 a 3.000 cores que se fazem na hora, podendo adquirir as quantidades que pretender uma vez que se não houver na loja há com certeza em armazém e fazemos a entrega no próprio dia ou, no máximo, no dia seguinte, salvo raras excepções, como por exemplo algum produto que esteja em ruptura de stock”, explica.

O slogan da IP Tintas é: “Damos uma nova cor à sua vida/ Uma nova vida à sua casa”. A empresa tem sede no Arneiro das Milhariças, concelho de Santarém, na Rua Alexandre Herculano nº 65, loja em Pernes, também no concelho de Santarém, nº nº 116 da Rua Engº António Torres e em Rio Maior, na Rua 5 de Outubro nº 33.