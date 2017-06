Director Geral da Mercar de Abrantes está preparado para as mudanças no sector

Empresa distribui as marcas Renault e DACIA e é a segunda concessionária do país

A Mercar, de Abrantes, na Avenida D. João I, é responsável pela distribuição das marcas Renault e Dacia nos concelhos de Abrantes, Avis, Constância, Entroncamento, Gavião, Mação, Mora, Ponte de Sôr, Sardoal, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. O seu trabalho é conhecido e reconhecido e foi graças a ela que recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o segundo lugar nas concessões a nível nacional.

A empresa também presta todos os serviços associados ao sector. Vendas de novos e usados, manutenção e reparação de viaturas, venda e distribuição de peças na região, financiamento de viaturas por intermédio do banco da marca e os serviços associados de seguros e outros, bem como serviço de aluguer de viaturas em representação da marca Hertz.

Para o director geral da empresa, Pedro Valverde, o segredo do sucesso é manter em permanência a visão da empresa, que no caso da Mercar, assenta em três vectores incontornáveis: volume, rentabilidade e qualidade. Com uma carreira de 37 anos no sector, diz que a motivação é essencial.

“Para o combate só podemos confiar nos nossos colaboradores. São eles que diariamente no interior ou exterior da organização zelam para que a abordagem aos clientes seja profissional, transparente e afável. Para tal, para além da estratégia de marketing que é realinhada todos os meses é essencial a motivação deste nosso exército”, explica.

Pedro Valverde apaixonou-se pelo mercado automóvel ainda jovem e a paixão mantém-se. “O meu pai fez todo o seu percurso profissional nesta área. Ele sempre foi o meu farol. Foi através dele que, numa primeira fase, nas férias escolares e depois pela paixão profissional, surgiu a oportunidade de trabalhar no sector que tem a vantagem de me oferecer desafios constantes. Sou feliz na missão que desempenho e nas que me permitiram no passado subir hierarquicamente ao longo dos anos. Quando se é feliz depois de 37 anos de trabalho, o balanço só pode ser positivo”, declara.

A liderar uma equipa de vinte e cinco colaboradores, o director geral da Mercar mantém o dinamismo de sempre. “Estamos a preparar a Mercar para o futuro. O sector automóvel está em início de ebulição. O modelo de negócio actual não será o mesmo daqui a poucos anos. Temos de levantar o “helicóptero” e preparar as nossas empresas para este enorme desafio”, refere.

“A nossa visão contempla a expansão do negócio com novas instalações, obviamente inseridas nas áreas concessionadas. Não há ainda uma definição de locais, mas passará sempre pelas extremas da área que nos é confiada”, acrescenta.