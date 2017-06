Animação de rua, exposições e tasquinhas no centro histórico da cidade

Durantes as Festas de Abrantes vão decorrer outras iniciativas em simultâneo, nas ruas do centro histórico da cidade. De 14 a 18 de Junho não vai faltar animação de rua entre as 17h00 e as 20h00. Os visitantes vão poder ver artesanato e design urbano das 18h00 às 24h00 (13 Junho), de 14 a 17 de Junho, das 14h00 às 24h00 e no último dia das 14h00 às 23h00. No mesmo horário também não vão faltar stands com doces tradicionais. As tasquinhas vão estar presentes no Jardim da República e vão funcionar nos dias 13 e 16 de Junho, das 18h00 às 02h00; nos dias 14, 15 e 17 de Junho das 12h00 às 02h00; no dia 18 das 12h00 às 24h00. De 14 a 17 de Junho, entre as 18h00 e as 22h00, vai haver a iniciativa “Biagens com Livros”, um espaço de promoção da leitura em pinturas faciais com livros e moldagem de balões.

Vão estar em exibição três exposições durante as Festas de Abrantes: IX Antevisão do MIAA – Romanização do Médio Tejo, no Museu D. Lopo de Almeida, cuja inauguração está marcada para 9 de Junho e vai estar patente até 21 de Janeiro do próximo ano; “Cachimbos e Cartas de Amor” - Ilustração sobre a obra de Catarina Sobral, na Biblioteca Municipal António Botto; “Tem-Te-Bem”, de Luísa Cunha, no Quartel da Arte Contemporânea de Abrantes.

No fim-de-semana que antecede as Festas, entre 9 e 11 de Junho, realiza-se o Concurso Nacional de Saltos – Hipismo, na margem sul do Aquapolis, no Rossio ao Sul do Tejo.