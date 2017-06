A primeira feira como presidente do CNEMA

O novo presidente da CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) vai estrear-se na Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo como líder do CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas), entidade que organiza o emblemático evento em Santarém. Há novos ventos a soprar na Quinta das Cegonhas.

Eduardo Oliveira e Sousa, 63 anos, estreou-se recentemente a presidir a uma reunião do conselho de administração do CNEMA, na sequência da sua eleição para presidente da CAP, organização de agricultores que é a maior accionista da sociedade que gere o parque de exposições escalabitano. E pode dizer-se que começou bem ao reatar as relações institucionais com O MIRANTE e a empresa que detém o título, tratando-os como os demais e revertendo a conduta do seu antecessor na CAP e no CNEMA, João Machado, e dos seus colaboradores mais próximos.

O engenheiro agrónomo, empresário agrícola e florestal, mais concretamente em Coruche, vai ter no dia 10 de Junho a missão de inaugurar a sua primeira Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo como líder da CAP e do CNEMA e quer naturalmente imprimir a sua marca na gestão do parque de exposições.

Na apresentação da edição deste ano da Feira Nacional de Agricultura, Eduardo Oliveira e Sousa, sublinhou a importância da CAP comunicar para fora do sector agrícola. “A agricultura deu um salto qualitativo na evolução tecnológica e existe mais empreendedorismo, fruto dos jovens se valorizarem mais e se especializarem. A agricultura precisa de todos e o objectivo da Feira Nacional de Agricultura é espalhar para o país o que é a agricultura”, referiu.

O novo presidente da direcção da CAP é natural de Salvaterra de Magos e vive numa casa na Agolada de Baixo, Coruche, inserida numa propriedade com centenas de hectares que pertenceu à família Sommer de Andrade da qual a sua esposa é descendente. Eduardo Oliveira e Sousa foi vice-presidente da CAP entre 2005 e 2008 e encabeçou a única lista concorrente às eleições realizadas para os órgãos sociais no dia 19 de Abril.