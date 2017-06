Fersant mais uma vez com lotação esgotada

Certame organizado pela Nersant decorre em paralelo com a Feira Nacional de Agricultura.

À semelhança do que tem acontecidos nos anos anteriores, em paralelo com a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, vai decorrer a Fersant – Feira Empresarial da Região de Santarém, considerado o maior e mais importante certame empresarial da região do Ribatejo, e que já está com a lotação esgotada. O evento, organizado pela Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém, continua de ano para ano a ser um sucesso, merecendo o interesse de cada vez mais empresas da região.

A Fersant permite às empresas reforçar ou encetar presença junto de determinado público-alvo, aumentar as vendas através da angariação de novos clientes e poupar nos custos, na medida em que oferece um melhor rácio custo por contacto, uma vez que a maioria dos visitantes são potenciais clientes.

A feira empresarial tem vindo a assumir um papel fundamental no que ao networking empresarial diz respeito. As empresas têm oportunidade de aumentar a sua carteira de clientes, pois o evento é um centro privilegiado de contactos comerciais com oportunidade para a concretização de inúmeros encontros entre clientes e fornecedores, actuais e potenciais, e até eventuais agentes e distribuidores.

A melhoria e promoção da imagem de marca e prestígio dos produtos, transmitindo mensagens sobre as apostas das suas estratégias e políticas em matéria de qualidade, meio ambiente, inovação, diversificação, flexibilização produtiva e desenvolvimento de tecnologias de ponta são outras das mais-valias do certame empresarial.