Re-food já tem instalações para centro de operações em Santarém

Foi assinado, na tarde de 31 de Maio, o contrato para a cedência, pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém, de um espaço destinado ao Centro de Operações Re-Food – Santarém. A Re-food é um projecto sem fins lucrativos, criado para servir refeições a quem mais precisa. O futuro Centro de Operações vai ficar situado no Largo Manuel António das Neves (também conhecido por Largo dos Pasteleiros), em Santarém.

O vice-coordenador do projecto, Carlos Pombo, refere que as instalações são importantíssimas. “Nós não fazemos a entrega porta a porta nem de outra forma, por isso temos de ter um centro de operações devidamente higienizado com todas as condições previstas na lei e ter também os voluntários devidamente formados”, explica.

Vítor Silva, coordenador do projecto, quer que as instalações estejam preparadas para “dentro de três meses fazermos a abertura oficial e aí sermos Re-food efectivamente e começarmos a ajudar quem mais precisa”.

Também a deputada do CDS-PP eleita por Santarém, Patrícia Fonseca, decidiu juntar-se ao projecto para “ajudar naquilo que for necessário”, diz. “Agora já temos a casa e é preciso colocar o projecto de pé. Vai ser preciso arranjar alguns patrocinadores. Eu juntei-me ao projecto porque acho que é uma iniciativa que faz falta. Nós em Portugal desperdiçamos muito e há uma série de entidades que estão dispostas a fornecer os alimentos que sobram, sejam restaurantes ou grandes superfícies”, refere.

O provedor da Misericórdia de Santarém, Mário Rebelo, sempre acreditou neste projecto e “como tinha de haver alguma entidade que se tinha de disponibilizar fomos nós, Santa Casa. Estamos muito felizes porque este é o início de uma grande concretização”.