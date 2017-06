“A festa devia estender-se a mais locais da cidade de Ourém”

Sofia Fernandes gerente da MultiOpticas de Ourém

Sofia Fernandes vive e trabalha em Ourém e faz voluntariado no Hospital de Tomar que é um dos três hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Não participa activamente nas festas anuais do concelho mas gosta de conhecer novos projectos apresentados e de felicitar algumas pessoas que participam activamente com stands. Aprecia algumas tradições mas acha que outras já tiveram o seu tempo e não fazem sentido.

Gostava que as festas não se centralizassem num ou dois espaços da cidade mas que se espalhassem por outros locais da mesma, ajudando à sua dinamização uma vez que isso faria com que os visitantes da festa visitassem locais onde não vão com regularidade e fala, com conhecimento de causa, da Avenida Nuno Álvares Pereira, onde se situa a loja MultiOpticas onde trabalha com uma equipa cujo empenho e profissionalismo elogia.

“Devia ser feito o arranjo da avenida e a mesma ser dinamizada em épocas festivas. Há dias em que se vai à porta e parece que estamos numa cidade fantasma. Não há nada, nem ninguém!”, justifica. Acredita que as festas possam contribuir para a economia local mas isso poderá ser potenciado com as ideias que defende.

“Quero acreditar num futuro melhor não só para o concelho mas para o Mundo! Espero que venham mais incentivos para todos os comerciantes do concelho de maneira a incentivar novos investimentos”, declara, acrescentando que nos últimos tempos não notou melhoramentos que favorecessem o comércio da cidade.

A finalizar deixa uma mensagem para o primeiro-ministro: “Gostaria de lhe dizer para olhar um pouco mais à sua volta e para fazer mais pelos seniores e pelas crianças que estão completamente ao abandono das suas famílias!”