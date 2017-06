Jantar com o fado Mal Criado de Emanuel Moura na Taberna do Zé Cristino

O boémio restaurante da Urqueira funciona diariamente das dez da manhã à meia-noite

A Taberna do Zé Cristino, em Urqueira, concelho de Ourém, organiza o jantar do Fado Mal Criado no dia 14 de Junho, quarta-feira, a partir das 20h30, e já está a aceitar reservas através dos telefones 930 549 976 ou 236 232 948.

O Fado Mal Criado é um espectáculo do fadista humorista Emanuel Moura e enquadra-se perfeitamente com a decoração rústica, as paredes de pedra e o espírito boémio do restaurante gerido por Cristina Pascoal.

A Taberna do Zé Cristino privilegia a gastronomia portuguesa de qualidade, onde se destacam os grelhados na lenha. Tem também uma carta variada de iguarias para degustar a qualquer hora, acompanhadas de bons vinhos nacionais, nomeadamente alguns do Douro e Alentejo que estão em destaque tanto a nível nacional como internacional.

Durante a semana, ao almoço, a Taberna do Zé Cristino tem à disposição dos clientes um “Menu Executivo”, com pratos que variam todos os dias. Está aberta todos os dias da semana das 10h00 às 24h00. Para quem não conhece bem o local a taberna disponibiliza as coordenadas para GPS: 39.754204, -8.573688.