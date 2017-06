XIV Festival da Canção e Marchas Populares em Caxarias

No dia 9 de Junho, sexta-feira, vai decorrer o XIV Festival da Canção de Caxarias, concelho de Ourém, uma organização do Agrupamento de Escolas Cónego Dr Manuel Lopes Perdigão.

Esta é uma iniciativa que decorre habitualmente neste agrupamento e que mobiliza centenas de pessoas. O início do festival está marcado para as 20h30 com a actuação da Banda Musical da Escola.

No dia 14 o mesmo agrupamento organiza um desfile de marchas populares na escola EB 2,3. O início está marcado para as 19h00 com sardinhada. Por volta das 21h00 desfilam as marchas participantes.