Miaaaaau!

Durante a conferência de imprensa da coligação ambientalista C6 na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, um animado gatinho vadio irrompeu pela sessão e reclamou festas de todos os presentes. Tal aconteceu quando Sandra Pereira, da Quercus, dizia que o local escolhido pelo Governo para construir o novo aeroporto de Lisboa não é mau de todo, no entender da C6. Tratando-se de gente ligada ao ambiente, estar a concordar com um projecto poluidor como um novo aeroporto, é no mínimo estranho. É caso para dizer que aqui há gato...