Rigorosíssimos!

O nosso leitor Luís Rodrigues mandou-nos este delicioso pormenor da forma encontrada para tapar um buraco da Estrada Municipal 510, junto ao cemitério, na zona da Maçussa, Azambuja. Para os menos familiarizados com o código da estrada diga-se que o sinal de trânsito colocado não foi escolhido à toa uma vez que indica proibição de circular no local, ou seja, no buraco. É verdade que a situação já podia estar resolvida porque o sinal foi colocado há dois meses mas pelo menos não foi colocado no local um sinal de indicação de...proximidade de um túnel!